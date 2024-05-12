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Фьюри в фантастической форме перед боем против Усика. Фото

Бокс

Давно он так не сушился

Фьюри в фантастической форме перед боем против Усика. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) завершил тренировочный лагерь к бою против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Британец показал своим поклонникам форму перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира. Соответствующий пост Фьюри разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ломаченко завоевал титул чемпиона мира.

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