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Фьюри в фантастической форме перед боем против Усика. Фото
Давно он так не сушился
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) завершил тренировочный лагерь к бою против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21-0; 14 КО). Британец показал своим поклонникам форму перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира. Соответствующий пост Фьюри разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ломаченко
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