Ломаченко поддержал Усика перед боем против Фьюри

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) рассказал об ожиданиях от поединка за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Усик-Фьюри.

– Я со своим другом, братом Усиком. Конечно, желаю ему выиграть это сражение. Победит самый лучший. Это очень исторический момент для бокса, людей вокруг него, для Украины это очень важный поединок. Буду молиться за Александра. Надеюсь, победит лучший.

– Будете на поединке?

– Нет, извините, не смогу, потому что в тот день буду в самолете – цитирует слова украинца ТОР Rank.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.