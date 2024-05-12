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Камбосос – о поражении от Ломаченко: Начал очень хорошо, но Василий настоящий чемпион

Бокс
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Комментарий австралийца

Камбосос – о поражении от Ломаченко: Начал очень хорошо, но Василий настоящий чемпион

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-3; 10 КО) прокомментировал поражение в поединке против украинского чемпиона мира по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО).

"Я жесткий австралийский боксер. Я больше Артуро Гатти, Микки Уорда. Не хочу принимать легкие поединки, мне нужны самые лучшие. Что можно сказать об этом мужчине – Ломаченко один из лучших в истории, выдающийся любитель.

Пытался показать лучшее выступление, начал очень хорошо, придерживался плана на поединок. Пытался, но он настоящий чемпион, заслуживший этот пояс. Желаю ему лучшего. А я займусь своими делами – все, что могу сделать.

Скажу одно – я делал все в лагере. Отдаю должное своей команде, тренеру Антону, отцу. Пытались показать самый лучший бокс. Очень благодарен, увидим, что будет дальше" – цитирует слова австралийца ТОР Rank.

Напомним, что ранее Ломаченко поделился ожиданиями от боя Усик-Фьюри.

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