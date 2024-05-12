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Камбосос – о поражении от Ломаченко: Начал очень хорошо, но Василий настоящий чемпион
Комментарий австралийца
Getty Images/Global Images Ukraine
Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-3; 10 КО) прокомментировал
"Я жесткий австралийский боксер. Я больше Артуро Гатти, Микки Уорда. Не хочу принимать легкие поединки, мне нужны самые лучшие. Что можно сказать об этом мужчине – Ломаченко один из лучших в истории, выдающийся любитель.
Пытался показать лучшее выступление, начал очень хорошо, придерживался плана на поединок. Пытался, но он настоящий чемпион, заслуживший этот пояс. Желаю ему лучшего. А я займусь своими делами – все, что могу сделать.
Скажу одно – я делал все в лагере. Отдаю должное своей команде, тренеру Антону, отцу. Пытались показать самый лучший бокс. Очень благодарен, увидим, что будет дальше" – цитирует слова австралийца ТОР Rank.
Напомним, что ранее Ломаченко
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