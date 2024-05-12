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Усик поздравил Ломаченко с победой в бою против Камбососа. Фото

Бокс
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Единственные украинские чемпионы

Усик поздравил Ломаченко с победой в бою против Камбососа. Фото

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поздравил своего друга и кума, чемпиона мира в легкой вазе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) с победой в поединке против австралийца Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Усик поздравил Ломаченко с победой в бою против Камбососа. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя Усик-Фьюри.

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