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Усик поздравил Ломаченко с победой в бою против Камбососа. Фото
Единственные украинские чемпионы
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поздравил своего друга и кума, чемпиона мира в легкой вазе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) с
Напомним, что ранее Ломаченко
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