Усик поздравил Ломаченко с победой в бою против Камбососа. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поздравил своего друга и кума, чемпиона мира в легкой вазе по версии IBF Василия Ломаченко (18-3; 12 КО) с победой в поединке против австралийца Джорджа Камбососа (21-3; 10 КО). Соответствующий пост Александр разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал об ожиданиях от боя Усик-Фьюри.