Чемпион мира по версии WBC бросил наглый вызов Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (21-0; 10 КО) бросил вызов чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко (18-3; 12 КО). Соответствующий пост американец опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Почему не говорят о бое Ломаченко – Стивенсон? Потому что они хотят меня заморозить. Флойд говорил об этом.

Скажите этому ниг*ру, чтобы пришел и попытался забрать у меня пояс WBC. В легком весе не будет абсолютного чемпиона мира, который не пройдет через меня.

На х*р всех вас, ниг*ров. Шакур против всего мира. Я выбью эту дверь любыми способами, поверьте мне" – написал Шакур.