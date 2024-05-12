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Чемпион мира по версии WBC бросил наглый вызов Ломаченко

Бокс
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Очень смело

Чемпион мира по версии WBC бросил наглый вызов Ломаченко

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон (21-0; 10 КО) бросил вызов чемпиону по версии IBF Василию Ломаченко (18-3; 12 КО). Соответствующий пост американец опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Почему не говорят о бое Ломаченко – Стивенсон? Потому что они хотят меня заморозить. Флойд говорил об этом.

Скажите этому ниг*ру, чтобы пришел и попытался забрать у меня пояс WBC. В легком весе не будет абсолютного чемпиона мира, который не пройдет через меня.

На х*р всех вас, ниг*ров. Шакур против всего мира. Я выбью эту дверь любыми способами, поверьте мне" – написал Шакур.

Напомним, что ранее Усик поздравил Ломаченко с победой.

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