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Усик: Я готов к субботней ночи. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) завершил подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). На своей официальной странице в Instagram наш спортсмен опубликовал пост, в котором продемонстрировал своим поклонникам отличную физическую форму перед боем.
"Я готов к субботней ночи"
Напомним, что ранее Ломаченко
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Вarcelinius
12.05.2024 в 16:09
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