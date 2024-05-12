Усик: Я готов к субботней ночи. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) завершил подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). На своей официальной странице в Instagram наш спортсмен опубликовал пост, в котором продемонстрировал своим поклонникам отличную физическую форму перед боем.

"Я готов к субботней ночи"