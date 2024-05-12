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Усик: Я готов к субботней ночи. Фото

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Усик: Я готов к субботней ночи. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) завершил подготовку к поединку против Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО). На своей официальной странице в Instagram наш спортсмен опубликовал пост, в котором продемонстрировал своим поклонникам отличную физическую форму перед боем.

"Я готов к субботней ночи"

Напомним, что ранее Ломаченко поддержал Усика перед боем против Фьюри.

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Александр Усик
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Комментарии
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Вarcelinius
12.05.2024 в 16:09
Усик уже ментально победил. Осталось технически всё оформить.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
12.05.2024 в 16:09
Усик уже ментально победил. Осталось технически всё оформить.
Ответить
0
0

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