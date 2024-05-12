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Ломаченко хотел завершить карьеру после скандального боя
Правильно, что решил продолжить
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) признался, что в 2023 году после сомнительного поражения от Девина Хэйни хотел завершить профессиональную карьеру в ринге.
"Этот титул для него, потому что после Хэйни я хотел завершить свою боксерскую карьеру. Мне это не требовалось. После боя с Хэйни я доказал все себе в боксе, и мне не нужно было продолжать. Но мой отец каждый день посылал мне новости обо мне, хайлайты моих последних боев. Я чувствовал, что он хочет продолжить, снова завоевать титул.
Он сказал мне: "Эй, нам необходимо сделать это еще раз. Нам нужно снова подраться за титул". Это было тяжелое решение для меня, потому что я устал. Но я люблю свою семью и своего отца" – сказал украинец.
Напомним, что ранее Стивенсон
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