Ломаченко хотел завершить карьеру после скандального боя

Украинский легковес, чемпион мира по версии IBF Василий Ломаченко (18-3; 12 КО) признался, что в 2023 году после сомнительного поражения от Девина Хэйни хотел завершить профессиональную карьеру в ринге.

"Этот титул для него, потому что после Хэйни я хотел завершить свою боксерскую карьеру. Мне это не требовалось. После боя с Хэйни я доказал все себе в боксе, и мне не нужно было продолжать. Но мой отец каждый день посылал мне новости обо мне, хайлайты моих последних боев. Я чувствовал, что он хочет продолжить, снова завоевать титул.

Он сказал мне: "Эй, нам необходимо сделать это еще раз. Нам нужно снова подраться за титул". Это было тяжелое решение для меня, потому что я устал. Но я люблю свою семью и своего отца" – сказал украинец.