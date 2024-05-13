Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона

Историческое событие. Впервые за долгое время в супертяжелом дивизионе будет абсолютный чемпион. Он определится в объединительном бою между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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Этот бой первоочередно был запланирован на февраль, однако травма Фьюри изменила планы. Пришлось отложить бой до мая. И вот время пришло: суббота, 18-е мая, Саудовская Аравия. Супер-бой супертяжеловесов.

В Украине бой будет показан в ночь с субботы на воскресенье (с 18-го на 19-е мая 2024-го года) на видеосервисе MEGOGO. Трансляцию вы сможете найти на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельной странице, созданной специально под бой чемпионов. Трансляция доступна по подписке.

Трансляция матча В эфире Трансляція бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности смотреть бой, вы сможете следить за ходом событий на ринге с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она появится на сайте позже, следите за обновлениями.