Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
Александр Усик - Тайсон Фьюри: Где и когда смотреть онлайн трансляцию боя ⋉ 18.05.2024 ⋊ Бокс на UA-Футбол "
фото з відкритих джерел
Историческое событие. Впервые за долгое время в супертяжелом дивизионе будет абсолютный чемпион. Он определится в объединительном бою между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
- Все самые яркие моменты боя в режиме Live на Telegram UA-Football
Этот бой первоочередно был запланирован на февраль, однако травма Фьюри изменила планы. Пришлось отложить бой до мая. И вот время пришло: суббота, 18-е мая, Саудовская Аравия. Супер-бой супертяжеловесов.
В Украине бой будет показан в ночь с субботы на воскресенье (с 18-го на 19-е мая 2024-го года) на видеосервисе MEGOGO. Трансляцию вы сможете найти на канале MEGOGO Гонг, а также на отдельной странице, созданной специально под бой чемпионов. Трансляция доступна по подписке.
Если у вас не будет возможности смотреть бой, вы сможете следить за ходом событий на ринге с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она появится на сайте позже, следите за обновлениями.
Популярное сейчас
- Кривбасс - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бавария объявила об уходе двух игроков этим летом
- Кривбасс и Полесье не доиграли матч, Металлист 1925 еще ближе к вылету, Арсенал победил МЮ. Главные новости за 12 мая
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО