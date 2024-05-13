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Отец Фьюри: Бой Тайсона с Усиком будет похож на шахматную партию между двумя мастерами ринга
Джон высказался о предстоящем поединке
The Sun
Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), поделился мыслями о бое против Александра Усика (21-0, 14 KO).
"Это станет похоже на шахматную партию, будет бой между двумя мастерами ринга. Может, будет скучно наблюдать, такой у них стиль", – приводит слова Джона Фьюри Sport Bible.
Тайсон Фьюри в своём последнем бою раздельным судейским решением победил камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну. Всего на его счету в профессиональном боксе 34 победы (24 — досрочные), одна ничья и ни одного поражения.
Александр Усик в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов. Всего на его счету 21 победа (14 — досрочные) и ни одного поражения.
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