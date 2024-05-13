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Уайлдер: Плохо, что комиссия выдала лицензию Майку Тайсону, потому что он не дрался уже 20 лет

Бокс

Деонтей поделился ожиданиями от предстоящего боя

Уайлдер: Плохо, что комиссия выдала лицензию Майку Тайсону, потому что он не дрался уже 20 лет

Фото: fight.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер высказался по поводу предстоящего поединка с участием Майка Тайсона.

Напомним, легендарный боксёр встретится c YouTube-блогером Джейком Полом.

"Я считаю, что это плохо, что комиссия выдала лицензию Майку Тайсону, потому что он не дрался уже 20 лет. Люди могут получить удар в неподходящем месте и в неподходящее время, есть много примеров, когда парней вводили в кому. Это легко сделать.

Может, его сила и не ушла полностью, но этого недостаточно. Нужно быть готовым во всех аспектах, иначе это будет похоже на шоу клоунов. Я не хочу этого видеть, если честно. Я не хочу, чтобы одна из моих легенд дралась с ютубером. Если Джейк придёт туда и нокаутирует Майка, это запятнает репутацию Майка. Я не хочу, чтобы последнее, что я помню о нём, было то, что он был нокаутирован ютубером.

Он слишком стар для этого. В конце концов, всем наплевать на Майка. Мы можем говорить о плюсах и минусах, но в конце концов им наплевать", — приводит слова Джошуа Sportsbook Review.

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