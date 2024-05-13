  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. ВИДЕО. Энтони Джошуа прибыл на бой Усик - Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Энтони Джошуа прибыл на бой Усик - Фьюри

Бокс

Уже в ближайшие выходные мы узнаем имя абсолютного чемпиона мира

ВИДЕО. Энтони Джошуа прибыл на бой Усик - Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о том, что американский боксёр Энтони Джошуа прибыл в Эр-Рияд для того, чтобы посмотреть поединок между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

Напомним, что поединок состоится 18 мая.

Тайсону Фьюри 35 лет, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет, украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

По теме
yellow-arrow
Уайлдер: Плохо, что комиссия выдала лицензию Майку Тайсону, потому что он не дрался уже 20 лет
yellow-arrow
Отец Фьюри: Бой Тайсона с Усиком будет похож на шахматную партию между двумя мастерами ринга
yellow-arrow
Александр Усик - Тайсон Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона
Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости