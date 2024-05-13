Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Энтони Джошуа прибыл на бой Усик - Фьюри
Уже в ближайшие выходные мы узнаем имя абсолютного чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о том, что американский боксёр Энтони Джошуа прибыл в Эр-Рияд для того, чтобы посмотреть поединок между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).
Напомним, что поединок состоится 18 мая.
The boxer Anthony Joshua arrives to attend the historic #RingofFire fight ????????— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 12, 2024
Book your ticket now ????️https://t.co/nkqwg3HiwQ#BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/XWwBCBPJZq
Тайсону Фьюри 35 лет, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.
Александру Усику 37 лет, украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.
Популярное сейчас
- Лунин принял окончательное решение о своем будущем в Реале
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Кривбасс и Полесье не доиграли матч, Металлист 1925 еще ближе к вылету, Арсенал победил МЮ. Главные новости за 12 мая
- Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО