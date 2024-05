ВИДЕО. Энтони Джошуа прибыл на бой Усик - Фьюри

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором рассказал о том, что американский боксёр Энтони Джошуа прибыл в Эр-Рияд для того, чтобы посмотреть поединок между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

Напомним, что поединок состоится 18 мая.

The boxer Anthony Joshua arrives to attend the historic #RingofFire fight



