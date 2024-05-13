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Мегабий Усик — Фьюри: онлайн-трансляция на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET
Бой за звание абсолютного чемпиона
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18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится легендарное сражение за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На ринге встретятся украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO). Посмотреть онлайн-трансляцию поединка можно эксклюзивно на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.
В августе 2023 года Александр Усик победил британца Энтони Джошуа по решению судей и защитил титулы в тяжелой весовой категории. Тайсон Фьюри последний раз выходил на ринг 28 октября 2023 года против камерунца Фрэнсиса Нганну и завоевал скандальную победу по очкам.
Эксперты GGBET дают такой прогноз на результат встречи Усик - Фьюри:
- победа Усика - 1,93;
- триумф Фьюри - 2,03;
- ничья - 22.
Бой, имеющий все шансы стать легендарным, может занять все 12 раундов (коэффициент 1,44), а наиболее вероятным результатом будет победа Усика по решению судей (коэффициент 2,7). Букмекер GGBET приглашает поддержать наш чемпион и предлагает невероятные бонусы на этот легендарный поединок! Держи линию бокса!
На кону долгожданного поединка Усик-Фьюри оказались абсолютно все титулы в наиболее престижном весе. По результатам боя пояса WBA, WBO, IBF, IBO и WBC перейдут к одному владельцу. За украинца играют его опыт, быстрота, выносливость и леворукость. За британца — большая антропометрия и неудобный стиль.
Украинцы смогут посмотреть этот достопримечательность онлайн только на MEGOGO при поддержке GGBET. Трансляция будет доступна в разделе "Спорт" на MEGOGO или по этой ссылке.
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