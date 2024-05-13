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Эмоции зашкаливают. Между командой Усика и Фьюри произошла стычка в Саудовской Аравии

Бокс
Обновлено

А до боя ещё 5 дней

Эмоции зашкаливают. Между командой Усика и Фьюри произошла стычка в Саудовской Аравии

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды боксеров Александра Усика и Тайсона Фьюри устроили стычку в Саудовской Аравии перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Джон Фьюри, отец Тайсона, ударил головой кого-то из представителей команды Усика. После этого на его лбу появилась кровь.

"Искренне извиняюсь перед всеми причастными. Вот такие мы. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он - был очень неуважительным. Если ты приближаешься в пространство к человеку, который бьется, то за это получишь. Что для меня важно - так это уважение к моему сыну, а он его не проявлял", - цитирует слова Джона Фьюри журналист Майкл Бенсон на своей странице в X.

"Он вспомнил о моем сыне, вот что произошло. Он должен был за это получить. Меня не беспокоит (кровь), ради этого мы и живем и боксируем. Для меня это обычное дело", - добавил отец Фьюри.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира должен состояться 18 мая в Саудовской Аравии.

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