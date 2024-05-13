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Эмоции зашкаливают. Между командой Усика и Фьюри произошла стычка в Саудовской Аравии
А до боя ещё 5 дней
Фото: Твіттер
Команды боксеров Александра Усика и Тайсона Фьюри устроили стычку в Саудовской Аравии перед боем за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.
Джон Фьюри, отец Тайсона, ударил головой кого-то из представителей команды Усика. После этого на его лбу появилась кровь.
"Искренне извиняюсь перед всеми причастными. Вот такие мы. Эмоции и напряжение зашкаливают. Он - был очень неуважительным. Если ты приближаешься в пространство к человеку, который бьется, то за это получишь. Что для меня важно - так это уважение к моему сыну, а он его не проявлял", - цитирует слова Джона Фьюри журналист Майкл Бенсон на своей странице в X.
"Он вспомнил о моем сыне, вот что произошло. Он должен был за это получить. Меня не беспокоит (кровь), ради этого мы и живем и боксируем. Для меня это обычное дело", - добавил отец Фьюри.
Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира должен состояться 18 мая в Саудовской Аравии.
‼️ The moment Tyson Fury's father John Fury headbutted a member of Oleksandr Usyk's team…https://t.co/fMhIxZ0xnV— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 13, 2024
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