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Усик: Моё мнение — у меня сильный корпус

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Фанаты неоднократно писали, что благодаря ударам по корпусу можно взять верх над украинцем

Усик: Моё мнение — у меня сильный корпус

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик в преддверии поединка с британцем Тайсоном Фьюри ответил на мнение о том, что он обладает слабым корпусом.

"Если люди так думают, это хорошо. Я не знаю, почему эти люди так думают. Моё мнение — у меня сильный корпус", — сказал Усик на YouTube-канале Boxing King Media.

Напомним, поединок с Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления в изначально запланированные сроки. Бой был перенесён на 18 мая.

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Источник:
Boxing King Media
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
13.05.2024 в 19:04
Корпус то таке. Головне, щоб в щелепу не прилетіло
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
13.05.2024 в 19:04
Корпус то таке. Головне, щоб в щелепу не прилетіло
Ответить
0
0

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