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Усик: Моё мнение — у меня сильный корпус
Фанаты неоднократно писали, что благодаря ударам по корпусу можно взять верх над украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик в преддверии поединка с британцем Тайсоном Фьюри ответил на мнение о том, что он обладает слабым корпусом.
"Если люди так думают, это хорошо. Я не знаю, почему эти люди так думают. Моё мнение — у меня сильный корпус", — сказал Усик на YouTube-канале Boxing King Media.
Напомним, поединок с Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления в изначально запланированные сроки. Бой был перенесён на 18 мая.
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