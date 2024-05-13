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Уайлдер: Я готов на четвёртый бой с Тайсоном Фьюри
Деонтей хочет получить четвертый поединок
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер хочет получить четвёртый поединок против британца Тайсона Фьюри.
"Я хочу заставить Тайсона Фьюри заплатить, очень-очень сильно. Я не думаю, что эта глава закончена. Я готов на четвёртый бой. Я уже вижу четвёртый бой в процессе создания. У саудовцев есть источник и сила, чтобы всё это произошло", — приводит слова Джошуа Sportsbook Review.
В последнем бою, проходившем в декабре прошлого года, Уайлдер встречался с новозеландцем Джозефом Паркером. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Паркера единогласным решением судей.
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