Уайлдер: Я готов на четвёртый бой с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер хочет получить четвёртый поединок против британца Тайсона Фьюри.

"Я хочу заставить Тайсона Фьюри заплатить, очень-очень сильно. Я не думаю, что эта глава закончена. Я готов на четвёртый бой. Я уже вижу четвёртый бой в процессе создания. У саудовцев есть источник и сила, чтобы всё это произошло", — приводит слова Джошуа Sportsbook Review.

В последнем бою, проходившем в декабре прошлого года, Уайлдер встречался с новозеландцем Джозефом Паркером. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Паркера единогласным решением судей.