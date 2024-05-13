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Назван судья титульного боя Александра Усика против Тайсона Фьюри

Бокс

Он состоится 18 мая

Назван судья титульного боя Александра Усика против Тайсона Фьюри

Фото: Queensberry Promotions

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский рефери Марк Нельсон назначен на титульный поединок звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика, сообщает Boxing Social.

Нельсон известен своей работой во время титульного поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном в 2017 году, который запомнился спорным судейским вердиктом.

Напомним, что бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде.

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