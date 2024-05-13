"Это просто замечательно". Усик высказался о подготовке Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) показал свою физическую форму накануне поединка за звание абсолютного чемпиона дивизиона против украинца Александра Усика (21-0, 14 КО). Украинец отреагировал на такие потрясающие кондиции британца.

"Это просто замечательно! Конечно, я счастлив", — сказал Усик.

"Слушайте, сейчас я не думаю о Тайсоне Фьюри. Потому что я буду думать, когда выйду в ринг. Я видел много предыдущих боёв Тайсона, против Владимира Кличко и других. И я изучил Тайсона Фьюри. Но я не знаю, как он будет боксировать со мной. Мы увидим это, когда окажемся в ринге".

Напомним, что поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.