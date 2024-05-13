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Усик: Плохое поведение отца Тайсона - это проблема только команды Фьюри

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Александр высказался о потасовке

Усик: Плохое поведение отца Тайсона - это проблема только команды Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик прокомментировал потасовку Джона Фьюри с его командой перед поединком с Тайсоном.

Напомним, Фьюри-старший начал высказываться в адрес представителей Усика, а затем ударил головой одного из них, после чего стороны пришлось разнимать.

"Послушайте, для меня это не имеет значения. Я сосредоточен только на поединке. Плохое поведение команды Фьюри, его отца. Это проблема только команды Фьюри", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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