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Усик: Плохое поведение отца Тайсона - это проблема только команды Фьюри
Александр высказался о потасовке
Getty Images / Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик прокомментировал потасовку Джона Фьюри с его командой перед поединком с Тайсоном.
Напомним, Фьюри-старший начал высказываться в адрес представителей Усика, а затем ударил головой одного из них, после чего стороны пришлось разнимать.
"Послушайте, для меня это не имеет значения. Я сосредоточен только на поединке. Плохое поведение команды Фьюри, его отца. Это проблема только команды Фьюри", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.
Поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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