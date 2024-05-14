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Тайсон Фьюри отреагировал на стычку его отца с командой Усика

Бокс

Чемпион WBC назвал Джона Фьюри дураком

Тайсон Фьюри отреагировал на стычку его отца с командой Усика

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпиона WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на драку его отца с командой украинца Александра Усика.

"Что случилось с твоей головой, ты, глупый дурак? Как ты так порезался?" — приводит слова Фьюри Mirror.

Напомним, Фьюри накричал на команду Усика, скандировавшую ему имя своего бойца, а затем ударил головой одного из членов, после чего стороны пришлось разнимать во избежание драки. При этом отец Фьюри получил небольшое рассечение на лбу.

Бой Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится в субботу, 18 мая.

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