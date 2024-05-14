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Александр Усик: Я считаю, что у Тайсона Фьюри биполярное расстройство

Бокс

Украинец высказался о высказываниях в свой адрес

Александр Усик: Я считаю, что у Тайсона Фьюри биполярное расстройство

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал последние высказывания обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри, переставшего публично оскорблять его.

"Почему Фьюри начал уважительно говорить обо мне? Я считаю, что у Тайсона биполярное расстройство. Немного… Одну неделю он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес, бла-бла-бла… А на следующей — я хороший боксёр, и много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом, мой фокус — на поединке", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

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