Александр Усик: Я считаю, что у Тайсона Фьюри биполярное расстройство

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал последние высказывания обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри, переставшего публично оскорблять его.

"Почему Фьюри начал уважительно говорить обо мне? Я считаю, что у Тайсона биполярное расстройство. Немного… Одну неделю он говорит, что я кролик, что я плохой, полутяжеловес, бла-бла-бла… А на следующей — я хороший боксёр, и много хороших слов обо мне. Я не думаю об этом, мой фокус — на поединке", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Напомним, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.