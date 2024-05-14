Девин Хэйни обратился в Атлетическую комиссию с требованием дисквалифицировать Райана Гарсию

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни потребовал от Атлетической комиссии штата Нью-Йорк дисквалифицировать Райана Гарсию после его победы в поединке, который состоялся 21 апреля.

Напомним, бой завершился победой Гарсии решением судей. В начале мая появилась новость, в которой говорилось, что тест Райана показал положительный результат на остарин и, возможно, на метаболит нандролона. Сам Гарсия отрицает факт мошенничества.

Адвокат Хейни Пэт Инглиш в письме привёл прецедентные аргументы в пользу такого шага и подробно объяснил, почему его просьба обоснована.

"В послужном списке мистера Хейни теперь есть пятно. Он был поставлен на небезопасный бой под юрисдикцией NYSAC. Поединок был превращён в издевательство, и, помимо употребления PED и запрещённого использования капельниц, после боя мистер Гарсия признался, что его весогонка была тактикой, чтобы дать ему несправедливое преимущество.

Поскольку комиссия не проводила взвешивание во второй день боя, невозможно узнать, сколько он весил в ночь поединка. Поэтому, после изложения этих фактов, мы просим дисквалифицировать мистера Гарсию, что в данной ситуации будет более уместно, чем признание боя несостоявшемся", — говорится в письме.