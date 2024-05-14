Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик — Фьюри

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и представителем Украины Александром Усиком.

"С нетерпением жду боя Фьюри — Усик. Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, потому что думаю, что он просто подавит его своей мощью. Я должен выбрать Фьюри. Думаю, что он лучший боец в мире, особенно в супертяжёлом весе. Великие бойцы проигрывают, великие бойцы выглядят плохо, но это не мешает им быть великими бойцами", — сказал Тайсон на YouTube-канале FightHype.com.

Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).