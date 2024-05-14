Джейк Пол: Я природный тяжеловес и выдержу удары Тайсона

Американский видеоблогер Джейк Пол высказался по поводу предстоящего поединка с легендарным Майком Тайсоном.

"Я выдержу удары Тайсона. Я природный тяжеловес. Я покажу Тайсону, кто из нас бьёт сильнее. Он недооценивает меня, как и все остальные мои соперники. Я верю, что я бью сильнее", — сказал Пол на пресс-конференции.

На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе. Последний раз он провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде.

57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с ноября 2020. В рамках показательного поединка его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты и завершился ничьей раздельным решением судей.