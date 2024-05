Майк Тайсон и Джейк Пол провели дуэль взглядов

Легендарный боксёр Майк Тайсон и популярный американский видеоблогер Джейк Пол провели первую дуэль взглядов в преддверии своего поединка.

Во время церемонии взвешивания боксеры дружески потолкались.

Напомним, что поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

Can’t believe we just saw Mike Tyson and Jake Paul actually face off ???? pic.twitter.com/hNlvKZWDUG