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Майк Тайсон и Джейк Пол провели дуэль взглядов

Бокс

Бой состоится 21 июля

Майк Тайсон и Джейк Пол провели дуэль взглядов

Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный боксёр Майк Тайсон и популярный американский видеоблогер Джейк Пол провели первую дуэль взглядов в преддверии своего поединка.

Во время церемонии взвешивания боксеры дружески потолкались.

Напомним, что поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

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