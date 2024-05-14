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Майк Тайсон и Джейк Пол провели дуэль взглядов
Бой состоится 21 июля
Getty Images
Легендарный боксёр Майк Тайсон и популярный американский видеоблогер Джейк Пол провели первую дуэль взглядов в преддверии своего поединка.
Во время церемонии взвешивания боксеры дружески потолкались.
Напомним, что поединок Джейка Пола и Майка Тайсона состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).
Can’t believe we just saw Mike Tyson and Jake Paul actually face off ???? pic.twitter.com/hNlvKZWDUG— Happy Punch (@HappyPunch) May 13, 2024
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