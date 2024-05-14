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Определился следующий соперник Флойда Мейвезера
Поединок может состояться 24 августа
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный непобеждённый американец Флойд Мейвезер-младший проведёт выставочный бой-реванш с соотечественником Виктором Ортисом. Об этом пишет обозреватель бокса Сальвадор Родригес.
"Мне сказали, что Мейвезер анонсирует выставочный бой против Ортиса, который состоится 24 августа на арене "Плаца де Торос Мехико", — написал Родригес в социальных сетях.
Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету 50 боёв (27 – нокаутом) и ни одного поражения.
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