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Определился следующий соперник Флойда Мейвезера

Бокс

Поединок может состояться 24 августа

Определился следующий соперник Флойда Мейвезера

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный непобеждённый американец Флойд Мейвезер-младший проведёт выставочный бой-реванш с соотечественником Виктором Ортисом. Об этом пишет обозреватель бокса Сальвадор Родригес.

"Мне сказали, что Мейвезер анонсирует выставочный бой против Ортиса, который состоится 24 августа на арене "Плаца де Торос Мехико", — написал Родригес в социальных сетях.

Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету 50 боёв (27 – нокаутом) и ни одного поражения.

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Флойд Мейвезер
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