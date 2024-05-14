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Джервонта Дэвис: Хэйни просто проморгал Гарсию

Бокс

Американец прокомментировал результат поединка Хэйни и Гарсии

Джервонта Дэвис: Хэйни просто проморгал Гарсию

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис высказался о чемпионе мира в двух весовых категориях Девине Хейни (31-1, 15 нокаутом).

"Он проморгал Гарсию. Я смотрел бой. Я думаю, что он просто не видел этого парня. Он видел, что я сделал с этим парнем, и подумал, что может сделать то же самое. Но он неправильно делал многие вещи, и это показало, что он не тот, кем его все считают… или тем, кем он себя называет. Но жизнь всё ставит на свои места", — сказал Джервонта Дэвис в интервью Big Boy TV.

Ранее стало известно, что Девин Хейни потребовал от Атлетической комиссии штата Нью-Йорк дисквалифицировать Райана Гарсию после его победы в поединке.

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Джервонта Дэвис
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