Джервонта Дэвис: Хэйни просто проморгал Гарсию

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис высказался о чемпионе мира в двух весовых категориях Девине Хейни (31-1, 15 нокаутом).

"Он проморгал Гарсию. Я смотрел бой. Я думаю, что он просто не видел этого парня. Он видел, что я сделал с этим парнем, и подумал, что может сделать то же самое. Но он неправильно делал многие вещи, и это показало, что он не тот, кем его все считают… или тем, кем он себя называет. Но жизнь всё ставит на свои места", — сказал Джервонта Дэвис в интервью Big Boy TV.

Ранее стало известно, что Девин Хейни потребовал от Атлетической комиссии штата Нью-Йорк дисквалифицировать Райана Гарсию после его победы в поединке.