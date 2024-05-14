Фьюри: Александр Усик, пососи мои яйца, жалкий ты урод

18 мая в Эль-Рияде пройдет бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за пояса: WBA, WBO и WBC.

Перед боем Фьюри дал комментарий для Ютуб-канала "Boxing News":

- Представь, что это твоя последняя возможность отправить какое-то послание Усику перед боем. - Пососи мои яйца, жалкий урод. Как вам такое? - сказал Фьюри.

Напомним, что изначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.