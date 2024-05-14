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Фьюри: Александр Усик, пососи мои яйца, жалкий ты урод
Комментарий англичанина перед боем
Фото: Queensberry Promotions
18 мая в Эль-Рияде пройдет бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за пояса: WBA, WBO и WBC.
Перед боем Фьюри дал комментарий для Ютуб-канала "Boxing News":
- Представь, что это твоя последняя возможность отправить какое-то послание Усику перед боем.
- Пососи мои яйца, жалкий урод. Как вам такое? - сказал Фьюри.
Напомним, что изначально поединок планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере.
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Источник:Ютуб-канал
Опубликовал: Андрей Мартыник
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