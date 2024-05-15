  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Я готовился так, как будто буду сражаться с Кинг-Конгом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Я готовился так, как будто буду сражаться с Кинг-Конгом

Бокс

Британец уверен в своем превосходстве

Тайсон Фьюри: Я готовился так, как будто буду сражаться с Кинг-Конгом

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 нокаутом) высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 нокаутом) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

"Я верю, что мне суждено победить в субботу вечером и завоевать все пояса. Он не простак. Я готовился так, как будто буду сражаться с Кинг-Конгом.

Все пояса, которыми я ранее владел, я ни разу не проиграл на ринге. Это факт. В любом случае это всё мои пояса, и я считаю, что потерять пояс можно только на ринге.

Когда я победил Кличко в 2015 году, я стал абсолютным чемпионом и с тех пор не проигрывал. Так что именно я бесспорный чемпион. Пока кто-то не победит меня, он никогда не сможет стать бесспорным, потому что я им являюсь. Я победил Уайлдера по версии WBC и выиграл все остальные пояса (IBF, WBA и WBO) у Кличко.

Подключайтесь к просмотру в субботу вечером и смотрите, как я стану бесспорным чемпионом мира", — сказал Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Фьюри: Александр Усик, пососи мои яйца, жалкий ты урод
yellow-arrow
Джервонта Дэвис: Хэйни просто проморгал Гарсию
yellow-arrow
Определился следующий соперник Флойда Мейвезера
Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости