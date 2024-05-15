Тайсон Фьюри: Я готовился так, как будто буду сражаться с Кинг-Конгом

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 нокаутом) высказался о предстоящем поединке с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 нокаутом) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

"Я верю, что мне суждено победить в субботу вечером и завоевать все пояса. Он не простак. Я готовился так, как будто буду сражаться с Кинг-Конгом.

Все пояса, которыми я ранее владел, я ни разу не проиграл на ринге. Это факт. В любом случае это всё мои пояса, и я считаю, что потерять пояс можно только на ринге.

Когда я победил Кличко в 2015 году, я стал абсолютным чемпионом и с тех пор не проигрывал. Так что именно я бесспорный чемпион. Пока кто-то не победит меня, он никогда не сможет стать бесспорным, потому что я им являюсь. Я победил Уайлдера по версии WBC и выиграл все остальные пояса (IBF, WBA и WBO) у Кличко.

Подключайтесь к просмотру в субботу вечером и смотрите, как я стану бесспорным чемпионом мира", — сказал Фьюри.