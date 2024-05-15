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Александр Усик: Золотая медаль на Олимпиаде всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе

Бокс

Украинец высказался об Олимпиаде

Александр Усик: Золотая медаль на Олимпиаде всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе

Фото: USYK17

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик рассказал о значимости победы на Олимпиаде.

"Моя золотая медаль на Олимпиаде всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе. Все, кто занимается боксом, дзюдо, каратэ, — все мечтают об Олимпийских играх.

Я участвовал в двух Олимпиадах и получил только одну медаль. На это уходит четыре года — мой последний соперник Клементе Руссо за 16 лет провёл четыре Олимпиады, но так и не получил золотой медали.

Олимпиада проходит раз в четыре года, а вот пояс чемпиона мира — это легко, его можно получить за шесть месяцев или за год. А для некоторых людей профессиональный бокс — это просто бизнес", — приводит слова Усика Boxing Scene.

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