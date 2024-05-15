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Фьюри: Я разберусь с Усиком, когда окажусь на ринге
Британец высказался о предстоящем бое
Фото: The Guardian
Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 нокаутом) рассказал о плане на поединок с украинцем Александром Усиком.
"Я уверен, что у Шугара Стюарда, его тренера, есть идея того, как надо действовать. Что касается меня, то я пойму это, когда выйду на бой. Я уже видел много стилей. С кем я только не дрался — с высокими, низкими, толстыми, худыми… Я дрался с ними со всеми. Так что я разберусь, когда окажусь на ринге", — приводит слова Фьюри Sky Sports.
Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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