Фьюри: Я разберусь с Усиком, когда окажусь на ринге

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 нокаутом) рассказал о плане на поединок с украинцем Александром Усиком.

"Я уверен, что у Шугара Стюарда, его тренера, есть идея того, как надо действовать. Что касается меня, то я пойму это, когда выйду на бой. Я уже видел много стилей. С кем я только не дрался — с высокими, низкими, толстыми, худыми… Я дрался с ними со всеми. Так что я разберусь, когда окажусь на ринге", — приводит слова Фьюри Sky Sports.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).