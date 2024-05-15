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Холифилд дал совет Джейку Полу накануне боя с Майком Тайсоном
Бывший абсолютный чемпион поделился ожиданиями от боя
фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях легендарный американец Эвандер Холифилд дал совет Джейку Полу накануне боя с Майком Тайсоном.
"Я считаю, что Джейк может заработать много денег, но правда в том, что Тайсон — опытный профессионал. Это совсем другой уровень. Нужно быть опытным и тренированным, чтобы ему противостоять.
Джейк определённо знает, как сделать себе имя. Его преданность спорту очевидна, но Тайсон — не тот, кого можно недооценивать на боксёрском ринге. Если он всерьёз намерен соревноваться с Тайсоном, то должен усилить свои тренировки. Он должен уважать спорт и навыки, которые в нём заложены. Я восхищаюсь его рвением, но Тайсон на ринге — это другой зверь", — приводит слова Холифилда Fighthub.
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