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Тайсон Фьюри назвал свой вес перед боем с Усиком
Британец доволен своей физической формой
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, сколько он весит в преддверии поединка с представителем Украины Александром Усиком.
"Мой вес — 120,7 кг. Я в хорошей форме. Прошёл два или три лагеря подряд. Люди постоянно мне говорят: "Выглядишь подтянутым", — приводит слова Фьюри DAZN.
Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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