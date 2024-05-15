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Тайсон Фьюри назвал свой вес перед боем с Усиком

Бокс

Британец доволен своей физической формой

Тайсон Фьюри назвал свой вес перед боем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, сколько он весит в преддверии поединка с представителем Украины Александром Усиком.

"Мой вес — 120,7 кг. Я в хорошей форме. Прошёл два или три лагеря подряд. Люди постоянно мне говорят: "Выглядишь подтянутым", — приводит слова Фьюри DAZN.

Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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