Тайсон Фьюри назвал свой вес перед боем с Усиком

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, сколько он весит в преддверии поединка с представителем Украины Александром Усиком.

"Мой вес — 120,7 кг. Я в хорошей форме. Прошёл два или три лагеря подряд. Люди постоянно мне говорят: "Выглядишь подтянутым", — приводит слова Фьюри DAZN.

Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).