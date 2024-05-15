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Леннокс Льюис: Усик не знает, как быть вторым, только первым

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Британец уверен в превосходстве Александра

Леннокс Льюис: Усик не знает, как быть вторым, только первым

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

"Мне нравится Усик. Вы не сможете запугать абсолютного чемпиона, поскольку он знает, каково быть им, и ему это нравится. Он не знает, как быть вторым, только первым. Усик доказал своё психологическое умение пройти через войну в ринге, продолжая боксировать", — сказал Льюис сайту The Ring.

Напомним, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

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