Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леннокс Льюис: Усик не знает, как быть вторым, только первым
Британец уверен в превосходстве Александра
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался о поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
"Мне нравится Усик. Вы не сможете запугать абсолютного чемпиона, поскольку он знает, каково быть им, и ему это нравится. Он не знает, как быть вторым, только первым. Усик доказал своё психологическое умение пройти через войну в ринге, продолжая боксировать", — сказал Льюис сайту The Ring.
Напомним, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
Популярное сейчас
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины
- Путин вспомнил о переговорах на фоне боев в Харьковской области: в Украине отреагировали
- Финал Кубка Украины. Как результат повлияет на еврокубковую заявку 2024/25
- Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО