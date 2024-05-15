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Нейт Диас: Ломаченко отделал Хейни

Бокс

По его мнению украинец должен был выйти победителем боя

Нейт Диас: Ломаченко отделал Хейни

Фото: metaratings

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боец ММА Нейт Диас считает, что украинский боксёр и чемпион мира в лёгком весе по версии IBF Василий Ломаченко победил в бою с известным атлетом Девином Хейни.

Напомним, что их бой состоялся 20 мая 2023 года.

"Ломаченко тоже отделал Хейни", — написал Диас в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Девином Хейни и Василием Ломаченко завершился победой единогласным решением судей в пользу американского атлета.

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