Нейт Диас: Ломаченко отделал Хейни

Американский боец ММА Нейт Диас считает, что украинский боксёр и чемпион мира в лёгком весе по версии IBF Василий Ломаченко победил в бою с известным атлетом Девином Хейни.

Напомним, что их бой состоялся 20 мая 2023 года.

"Ломаченко тоже отделал Хейни", — написал Диас в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Девином Хейни и Василием Ломаченко завершился победой единогласным решением судей в пользу американского атлета.