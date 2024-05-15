Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нейт Диас: Ломаченко отделал Хейни
По его мнению украинец должен был выйти победителем боя
Фото: metaratings
Американский боец ММА Нейт Диас считает, что украинский боксёр и чемпион мира в лёгком весе по версии IBF Василий Ломаченко победил в бою с известным атлетом Девином Хейни.
Напомним, что их бой состоялся 20 мая 2023 года.
"Ломаченко тоже отделал Хейни", — написал Диас в своих социальных сетях.
Напомним, поединок между Девином Хейни и Василием Ломаченко завершился победой единогласным решением судей в пользу американского атлета.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ворскла – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция финала Кубка Украины
- Павлов: Так как Ворсклу вознаградили за победу в финале Кубка 2009, больше никогда и никого не вознаграждали
- Потерял доверие Шовковского. Динамо летом попрощается с форвардом - СМИ
- Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн