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Тайсон Фьюри: Когда вы можете получить всё, то вы этого не хотите
Британец высказался о своем состоянии
Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своих доходах и приобретениях.
"Люди смотрят, но они не вовлечены. Никто не знает, каково быть на моём месте. Только я знаю. Когда вы смотрите со стороны, всё кажется таким роскошным: лобстеры, машины, женщины, деньги… Но когда всё это в вашем распоряжении, всё обстоит не так. И это факт.
Когда вы можете получить всё, что захотите, купить всё, что захотите, оказаться в любой точке на Земле в любой момент, угадайте, что? Вы этого не хотите", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.
Напомним, 18 мая Фьюри сразится за звание абсолютного чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.
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