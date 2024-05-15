Тайсон Фьюри: Когда вы можете получить всё, то вы этого не хотите

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своих доходах и приобретениях.

"Люди смотрят, но они не вовлечены. Никто не знает, каково быть на моём месте. Только я знаю. Когда вы смотрите со стороны, всё кажется таким роскошным: лобстеры, машины, женщины, деньги… Но когда всё это в вашем распоряжении, всё обстоит не так. И это факт.

Когда вы можете получить всё, что захотите, купить всё, что захотите, оказаться в любой точке на Земле в любой момент, угадайте, что? Вы этого не хотите", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

Напомним, 18 мая Фьюри сразится за звание абсолютного чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.