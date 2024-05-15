  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Когда вы можете получить всё, то вы этого не хотите
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Когда вы можете получить всё, то вы этого не хотите

Бокс

Британец высказался о своем состоянии

Тайсон Фьюри: Когда вы можете получить всё, то вы этого не хотите

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о своих доходах и приобретениях.

"Люди смотрят, но они не вовлечены. Никто не знает, каково быть на моём месте. Только я знаю. Когда вы смотрите со стороны, всё кажется таким роскошным: лобстеры, машины, женщины, деньги… Но когда всё это в вашем распоряжении, всё обстоит не так. И это факт.

Когда вы можете получить всё, что захотите, купить всё, что захотите, оказаться в любой точке на Земле в любой момент, угадайте, что? Вы этого не хотите", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

Напомним, 18 мая Фьюри сразится за звание абсолютного чемпиона мира с украинцем Александром Усиком.

По теме
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Никогда не нервничаю перед большими боями
yellow-arrow
Нейт Диас: Ломаченко отделал Хейни
yellow-arrow
Леннокс Льюис: Усик не знает, как быть вторым, только первым
Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости