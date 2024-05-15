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Тайсон Фьюри: Никогда не нервничаю перед большими боями

Бокс

Британец ставит такие поединки в один ряд с тренировками

Тайсон Фьюри: Никогда не нервничаю перед большими боями

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри ответил, испытывает ли давление перед боем с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

Напомним, что поединок состоится 18 мая.

"Меня никогда не видели эмоциональным, подавленным или нервничающим перед большим боем. Это просто боксёрский матч. Два парня выйдут на ринг и будут делать то, что делали в зале каждый день, в моём случае – на протяжении последних 20 лет, если не больше.

Люди удивляются большим аренам, но для меня это ещё один день на работе. Это просто ещё один день для меня. Знаете, что будет, когда я вернусь домой? Сяду в старый фургон, а назад посажу собаку. Всё то же самое", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
16.05.2024 в 00:39
в Фьюри 1 пояс и получит 69 млн а у Усика 4 пояса и 34 млн --не понятно может наоборот--за какие заслуги столько давать ЦЫГАНУ
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
16.05.2024 в 00:39
в Фьюри 1 пояс и получит 69 млн а у Усика 4 пояса и 34 млн --не понятно может наоборот--за какие заслуги столько давать ЦЫГАНУ
Ответить
0
1

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