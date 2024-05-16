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Фрэнк Уоррен: Всем хорошо известно, что у Тайсона Фьюри биполярное расстройство

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Промоутер высказался о британском боксере

Фрэнк Уоррен: Всем хорошо известно, что у Тайсона Фьюри биполярное расстройство

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, заявил, что у британского боксёра биполярное расстройство.

"Фьюри в очень хорошей форме. То, что у него биполярное расстройство, хорошо известно, и меня бесит, когда люди продолжают говорить о том, как он противоречит сам себе. Он делает это, потому что у него биполярное расстройство. Мне кажется оскорбительным, что люди продолжают критиковать его из-за подобных вещей.

Я этого не понимаю, это похоже на небольшую кампанию против Тайсона Фьюри, который является одним из наших лучших боксёров, которые у нас были, и который вышел и сделал всё, что от него просили. Преодолеть демонов, от которых большинству людей никогда не удалось бы выбраться, не говоря уже о том, чтобы пойти и сражаться. Он был наркоманом, пьяницей, но он бросил это и пошёл дальше, выигрывал бои, завоевал титул», — приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, что 18 мая Фьюри проведёт бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

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