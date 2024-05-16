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Мудрик: Усик – настоящий зверь. Он точно победит Фьюри

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Украинский футболист сделал прогноз на чемпионскую битву

Мудрик: Усик – настоящий зверь. Он точно победит Фьюри

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своих ожиданиях от поединка за титул абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Усик – настоящий зверь. Он тяжело работает, поэтому я думаю, что он вполне заслужил того, чего достиг.

Отлично, когда такие люди, как Александр Усик, могут бороться за свои мечты и свои цели. Усик точно победит", – сказал Мудрик.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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Челси (Лондон) Александр Усик Тайсон Фьюри Михаил Мудрик
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Алина Ерофеева
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