Мудрик: Усик – настоящий зверь. Он точно победит Фьюри

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик рассказал о своих ожиданиях от поединка за титул абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Усик – настоящий зверь. Он тяжело работает, поэтому я думаю, что он вполне заслужил того, чего достиг. Отлично, когда такие люди, как Александр Усик, могут бороться за свои мечты и свои цели. Усик точно победит", – сказал Мудрик.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.