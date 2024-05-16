"Абсолютная легенда". Миколенко сделал прогноз на бой Усика с Фьюри

Защитник "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал предстоящий поединок за титул абсолютного чемпиона мира между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО).

"Я действительно горжусь им, он каждый день пытается помогать украинским людям. Абсолютная легенда. Усик победит решением судей", - сказал Миколенко.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.