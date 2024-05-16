Бой под вопросом. Флойд Мейвезер пропустил пресс-конференцию и открытую тренировку накануне поединка

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях непобеждённый американец Флойд Мейвезер-младший не появился на запланированной пресс-конференции и открытой тренировке, которые должны были состояться в рамках рекламной кампании к его поединку с Виктором Ортисом.

Теперь этот поединок находится под вопросом.

"Выставочный бой Мейвезера в Мексике: не явился на пресс-конференцию; удалил постер об ивенте из своего аккаунта в социальных сетях; Ортис присутствовал, но его так и не представили, ведь всё это стоит денег; соперника так и не назвали; открытую тренировку отменили", — заявил спортивный обозреватель Сальвадор Родригес в социальных сетях.

Всего на счету Мейвезера 50 боёв (27 – нокаутом) и ни одного поражения. За 21 год выступлений американец победил в 24 боях за мировые титулы, а также одолел 24 действующих/бывших чемпионов мира.