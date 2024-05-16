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Тайсон Фьюри: Что может сделать Усик, если он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой

Бокс

Британец уверен в своем превосходстве

Тайсон Фьюри: Что может сделать Усик, если он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой

фото - boxingscene.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался по поводу предстоящего поединка с украинцем Александром Усиком.

"Если бы я вообще не готовился и вышел с весом 160 кг, а за день до боя выпил бы 15 пинт пива… Что бы он мне сделал? Прыгал бы вокруг с джебами? Ничего у него не отнимаю, но он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой, это был равный бой", — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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