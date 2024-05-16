Форман: Если у Фьюри не будет карманных судей, то он проиграет Усику

Американский боксёр Джордж Форман, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории, высказался по поводу предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

"Усик невысокого роста, но в моё время все топовые супертяжи были такими. У таких ребят лучше всего соединяются координация и грамотный геймплан.

Усик может победить по очкам, ведь он хорошо держит удары. Думаю, что Фьюри в сложном положении. И если у него не будет карманных судей, то он проиграет Усику", — приводит слова Формана BoxingScene.