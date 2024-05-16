Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форман: Если у Фьюри не будет карманных судей, то он проиграет Усику
Боксер высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира
Скріншот з трансляції
Американский боксёр Джордж Форман, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории, высказался по поводу предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
"Усик невысокого роста, но в моё время все топовые супертяжи были такими. У таких ребят лучше всего соединяются координация и грамотный геймплан.
Усик может победить по очкам, ведь он хорошо держит удары. Думаю, что Фьюри в сложном положении. И если у него не будет карманных судей, то он проиграет Усику", — приводит слова Формана BoxingScene.
Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Популярное сейчас
- С Мудриком и Миколенко. Ребров назвал состав Украины на сбор перед Евро-2024
- Мудрик: К сожалению, сезон для меня закончен
- Финалы Кубков Украины и Италии, развязки в нескольких топ-лигах. Расписание футбола на 13 – 19 мая
- Ломаченко-Камбосос: Статистика ударов и записки судей
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО