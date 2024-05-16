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Тайсон Фьюри: Ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство
Также британец заявил, что у него синдром дефицита внимания и синдром гиперактивности
Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что страдает биполярным расстройством.
"Ни для кого не секрет, что у меня биполярное расстройство, синдром дефицита внимания и синдром гиперактивности. В одну минуту я на пике, в следующую — в упадке. Но посмотрите на меня: я в фантастической форме. Мне почти 36 лет, а я всё ещё на вершине. Как я уже говорил, я всего лишь человек с двумя руками и двумя ногами", — приводит слова Фьюри Daily Sports.
Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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