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Битва взглядов не состоялась. Тайсон Фьюри не стал смотреть в глаза Александру Усику

Бокс
Обновлено

Боится взглянуть в глаза чемпиона

Битва взглядов не состоялась. Тайсон Фьюри не стал смотреть в глаза Александру Усику

Фото: Queensberry Promotions

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 16 мая, состоялась традиционная дуэль взглядов.

Чемпион мира по версии WBC представитель Великобритании Тайсон Фьюри не стал смотреть в глаза украинскому боксёру и чемпиону мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику, а просто смотрел в зал.

Напомним, что их поединок станет главным на боксёрском турнире, он состоится в эту субботу, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

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