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Битва взглядов не состоялась. Тайсон Фьюри не стал смотреть в глаза Александру Усику
Боится взглянуть в глаза чемпиона
Фото: Queensberry Promotions
В четверг, 16 мая, состоялась традиционная дуэль взглядов.
Чемпион мира по версии WBC представитель Великобритании Тайсон Фьюри не стал смотреть в глаза украинскому боксёру и чемпиону мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику, а просто смотрел в зал.
Напомним, что их поединок станет главным на боксёрском турнире, он состоится в эту субботу, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.
Tyson Fury just refused to look at Oleksandr Usyk in their face off ???? pic.twitter.com/gYSb9yOCko— Happy Punch (@HappyPunch) May 16, 2024
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