Тайсон Фьюри: Усика напугало то, что я не смотрел в его глаза

Обладатель чемпионского титула WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему не стал смотреть в глаза украинскому боксёру и чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику во время битвы взглядов после пресс-конференции.

"Это напугало этого парня. Я расслаблен сейчас. Мы выйдем в ринг только в субботу. Сейчас я расслаблен, потом сфокусируюсь", — сказал Тайсон Фьюри после пресс-конференции.

Их поединок станет главным на боксёрском турнире, который состоится в эту субботу, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.