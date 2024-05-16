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Тайсон Фьюри: Усика напугало то, что я не смотрел в его глаза

Бокс
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Британец заверяет, что просто сфокусирован на поединке

Тайсон Фьюри: Усика напугало то, что я не смотрел в его глаза

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Обладатель чемпионского титула WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему не стал смотреть в глаза украинскому боксёру и чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александру Усику во время битвы взглядов после пресс-конференции.

"Это напугало этого парня. Я расслаблен сейчас. Мы выйдем в ринг только в субботу. Сейчас я расслаблен, потом сфокусируюсь", — сказал Тайсон Фьюри после пресс-конференции.

Их поединок станет главным на боксёрском турнире, который состоится в эту субботу, 18 мая, в Эр-Рияде, Саудовской Аравии.

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