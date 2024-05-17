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Полесье - Усику: Чемпион, стая с тобой
Житомирский клуб поддержал украинского боксера
Фото: boxingphotos.pl
Житомирский клуб "Полесье" поддержало украинского чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0; 14 КО) накануне его боя с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.
"Чемпион, стая с тобой", - говорится в сообщении.
Бой между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Отметим, что летом 2023 года Усик подписал контракт с "Полесьем" на 1 год и при этом заявлял о своем желании принять участие в официальных матчах УПЛ.
Ранее два игрока сборной Украины по футболу поддержали Усика перед историческим боем.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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