Полесье - Усику: Чемпион, стая с тобой

Житомирский клуб "Полесье" поддержало украинского чемпиона мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0; 14 КО) накануне его боя с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри.

"Чемпион, стая с тобой", - говорится в сообщении.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Отметим, что летом 2023 года Усик подписал контракт с "Полесьем" на 1 год и при этом заявлял о своем желании принять участие в официальных матчах УПЛ.