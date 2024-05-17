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Боксер Денис Беринчик включил сирену на пресс-конференции с Эммануэлем Наваррете

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Украинские спортсмены продолжают напоминать миру, что наша война с россией продолжается

Боксер Денис Беринчик включил сирену на пресс-конференции с Эммануэлем Наваррете

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18 мая на Pechanga Arena в американском Сан-Диего состоится бой между Денисом Беринчиком и Эммануэлем Наваррете. На кону будет стоять пояс чемпиона мира в легком весе по версии WBO. На пресс-конференции боя украинец включил сирену, чтобы напомнить всем присутствующим, что война в Украине продолжается и поблагодарил ВСУ за то, что может принять участие в поединке.

"С этим звуком просыпается моя страна, живет более двух лет. Каждый день, каждую секунду. Этот звук означает, что Россия забирает чью-то жизнь или что-то разрушает - каждый день, много раз в день. Однако наши защитники продолжают день за днем, минуту за минутой делать свое дело. Поэтому, прежде всего, я хочу поблагодарить украинских воинов, потому что благодаря им я смог подготовиться и прибыть к вам. В заключение я хочу обратиться ко всему миру, всем, кто нас видит - Stand with Ukraine!", - заявил боксер Денис Беринчик.

Добавим, что наш спортсмен в профессиональной карьере провел 18 боев и во всех он одержал победу (9 из них нокаутом). Эммануэль Наваррете одержал 38 побед (31 из них нокаутом), 1 ничью и 1 поражение.

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Денис Беринчик Бокс сирена война с россией
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Источник:
Top Rank Boxing
Опубликовал: Александр Гресь
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