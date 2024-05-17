Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя

Исторический боксерский поединок. Супер-бой тяжеловесов за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В ночь с субботы на воскресенье (с 18-го на 19-е мая 2024-го года) в Саудовской Аравии на ринг выйдут украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

Александр Усик – обладатель чемпионский поясов WBA, WBO, IBF и IBO.

Тайсон Фьюри – обладатель чемпионского пояса WBC.

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По итогам боя победителю отойдут все пояса.

Бой Александр Усик - Тайсон Фьюри состоится в ночь на 19-е мая. Смотреть можно эксклюзивно на ОТТ-платформе MEGOGO – на канале MEGOGO Гонг или специализированной странице боя. Смотреть можно только по подписке.

Бокс. Супер-тяжелый вес. Бой за все пояса

Александр Усик (Украина) 23:00 Тайсон Фьюри (Великобритания)