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Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя
Александр Усик - Тайсон Фьюри: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция боя ⋇ 18.05.2024 ⋇ Бокс онлайн на UA-Футбол "
Фото - The official Telegram of Oleksandr Usyk
Исторический боксерский поединок. Супер-бой тяжеловесов за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В ночь с субботы на воскресенье (с 18-го на 19-е мая 2024-го года) в Саудовской Аравии на ринг выйдут украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.
Александр Усик – обладатель чемпионский поясов WBA, WBO, IBF и IBO.
Тайсон Фьюри – обладатель чемпионского пояса WBC.
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По итогам боя победителю отойдут все пояса.
Бой Александр Усик - Тайсон Фьюри состоится в ночь на 19-е мая. Смотреть можно эксклюзивно на ОТТ-платформе MEGOGO – на канале MEGOGO Гонг или специализированной странице боя. Смотреть можно только по подписке.
Бокс. Супер-тяжелый вес. Бой за все пояса
Александр Усик (Украина) 23:00 Тайсон Фьюри (Великобритания)
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