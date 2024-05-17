Эмануэль Наварретте - Денис Беринчик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя

В ночь с 18-го на 19-е мая 2024-го года подерутся Александр Усик и Тайсон Фьюри. Примерно в это же время в Сан-Диего (США) будет другой титульный бой с участием украинца. В легком весе Денис Беринчик будет противостоять чемпиону WBO мексиканцу Эмануэлю Наварретте.

Беринчик впервые сразится за звание чемпиона мира – этот шанс украинец получил после последней победы в августе 2023-го года над шведом Энтони Йигитом.

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Бой. состоится утром 19-го мая 2024-го года. Начало студии – в четыре утра Начало боя – около шести утра. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Гонг или специализированная страница боя.

Бокс. Легкий вес. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO

19.05.2024 США, Сан-Диего

Эмануэль Наварретте (Мексика) 04:00 Денис Беринчик (Украина)