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Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе
Александр Усик - Тайсон Фьюри: Смотреть Онлайн ⋇ Текстовая трансляция матча ⋇ 18.05.2024 ⋇ Бокс онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Приветствуем всех читателей UA-Футбол. Вот и настало время долгожданного, исторического боя. Впервые со времен Леннокса Льюиса (1999-2000) в супертяжелом весе может появиться абсолютный чемпион. Незаурядное, историческое, нетривиальное событие. На то, чтобы завладеть всеми поясами, претендуют чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик, а также чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри. Победитель получит все.
Этот бой должен был состояться в феврале 2024-го года, но из-за рассечения, полученного во время спарринга Тайсоном Фьюри, поединок перенесли на 18-е мая. И вот – красная дата в календаре. Ночь на воскресенье, Саудовская Аравия, бой двух чемпионов.
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В этой текстовой трансляции мы предлагаем вам следить за всеми событиями, сопровождающими этот бой, также здесь можно будет следить за ходом событий непосредственно на ринге. Поехали!
Для начала предлагаем вам ознакомиться с информацией о трансляции боя. Смотреть в Украине бой можно будет легально на MEGOGO – но для этого нужна подписка. Подробнее – ниже по ссылке.
Также напомним спонсора показа исторического боя: Мегабой Усик - Фьюри: онлайн-трансляция на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.
Накануне состоялась дуэль взглядов... точнее, должна была состояться, но Тайсон Фьюри просто-напросто не смотрел на своего соперника. Британец впоследствии объяснил свое решение – сказал, что сконцентрируется непосредственно перед боем, а сейчас позволил себе расслабиться. Что ж, посмотрим, помогут ли Тайсону такие хитрости.
Tyson Fury just refused to look at Oleksandr Usyk in their face off ???? pic.twitter.com/gYSb9yOCko— Happy Punch (@HappyPunch) May 16, 2024
Команда Усика недовольна покрытием ринга на бой с Фьюри
Команда чемпиона мира WBA/WBO/IBF/IBO Александра Усика пожаловалась на швы, соединяющие материал канваса на ринге, где пройдет бой украинца с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
На открытой тренировке член команды Усика осмотрел канвас. Он выразил беспокойство, что во время поединка здесь можно споткнуться и получить травму. Сам Усик казался довольным на ринге во время тренировки.
"Мне сказали, что команда Усика пожаловалась на полотно на ринге, особенно на его соединение", - рассказал британский боксер Фрейзер Кларк.
Как отмечают эксперты, способ изготовления боксерских рингов для таких крупных боев заключается в том, что после установки ринга собирается канвас со всеми логотипами спонсоров на полу. Он состоит из шестифутовых панелей, которые сшиваются между собой со швом глубиной около миллиметра.
Напомним, что поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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