Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстова онлайн трансляция объединительного боя в супер-тяжелом весе

Приветствуем всех читателей UA-Футбол. Вот и настало время долгожданного, исторического боя. Впервые со времен Леннокса Льюиса (1999-2000) в супертяжелом весе может появиться абсолютный чемпион. Незаурядное, историческое, нетривиальное событие. На то, чтобы завладеть всеми поясами, претендуют чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик, а также чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри. Победитель получит все.

Этот бой должен был состояться в феврале 2024-го года, но из-за рассечения, полученного во время спарринга Тайсоном Фьюри, поединок перенесли на 18-е мая. И вот – красная дата в календаре. Ночь на воскресенье, Саудовская Аравия, бой двух чемпионов.

В этой текстовой трансляции мы предлагаем вам следить за всеми событиями, сопровождающими этот бой, также здесь можно будет следить за ходом событий непосредственно на ринге. Поехали!

Для начала предлагаем вам ознакомиться с информацией о трансляции боя. Смотреть в Украине бой можно будет легально на MEGOGO – но для этого нужна подписка. Подробнее – ниже по ссылке.

Также напомним спонсора показа исторического боя: Мегабой Усик - Фьюри: онлайн-трансляция на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.

Накануне состоялась дуэль взглядов... точнее, должна была состояться, но Тайсон Фьюри просто-напросто не смотрел на своего соперника. Британец впоследствии объяснил свое решение – сказал, что сконцентрируется непосредственно перед боем, а сейчас позволил себе расслабиться. Что ж, посмотрим, помогут ли Тайсону такие хитрости.

Tyson Fury just refused to look at Oleksandr Usyk in their face off ???? pic.twitter.com/gYSb9yOCko